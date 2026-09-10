Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

De gemiddelde Nederlander staat negen minuten onder de douche , driekwart doet dat zelfs elke dag. Fijn voor het gevoel, maar niet per se goed voor je huid. Dermatoloog Menno Gaastra is duidelijk: „Je huid droogt uit en de natuurlijke beschermingslaag wordt afgewassen, dus schoner word je er niet per se van.”

Het klinkt tegenstrijdig: je stapt onder de douche om je fris en schoon te voelen, maar volgens de dermatoloog werkt dagelijks lang douchen juist averechts. De huid verliest zijn natuurlijke bescherming, waardoor je uiteindelijk kwetsbaarder wordt voor irritatie en uitdroging.

Rustig aan met die kraan

Gaastra raadt dan ook af om elke dag een kwartier onder de warme straal te gaan staan. Wie toch niet zonder zijn dagelijkse douchebeurt kan, kan volgens hem beter kort douchen en de temperatuur laag houden. Te heet water versterkt namelijk het uitdrogende effect op de huid.

Met een gemiddelde douchetijd van negen minuten zit een groot deel van Nederland dus al aardig in de gevarenzone. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de huid: dagelijks gaat er zo'n 50 liter drinkwater door het putje per douchebeurt.

Ook met de was twijfelen Nederlanders

Douchen is niet het enige wastopic waarover de meningen uiteenlopen. Ook rond beddengoed en handdoeken bestaan grote verschillen in gewoontes. Zo gooit 45 procent van de Nederlanders de lakens een paar keer per maand in de wasmachine, terwijl 34 procent vindt dat het bed wekelijks verschoond moet worden.

Bij handdoeken is het beeld al even wisselend: 35 procent gebruikt de handdoek vijf keer of vaker voordat hij in de was gaat, terwijl 16 procent hem al na één douchebeurt in de wasmand gooit.

Wat experts adviseren

WUR-hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering adviseerde eerder al in NRC om handdoeken na drie keer gebruiken te wassen en beddengoed elke week, beide op 60 graden. Dat wekelijkse wasadvies voor beddengoed wordt door meerdere experts gedeeld, al blijkt uit de cijfers dat lang niet iedereen zich daaraan houdt.

Kortom: of het nu gaat om je lakens, je handdoek of je douchebeurt, de kans is groot dat je gewoontes afwijken van wat experts aanraden. Voor je huid loont het in elk geval om het bij douchen wat rustiger aan te doen.