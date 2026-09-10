Voor een appel en een ei naar deze prachtige steden: dit zijn de goedkoopste Europese treindeals, zonder overstap

Een weekendje Parijs voor 19 euro? Het klinkt als een foutje, maar het kan écht. Vervoerder GoVolta start in december 2026 met een directe trein naar de Lichtstad en dat is nog maar één van de vijf Europese hotspots die je binnenkort voor minder dan 60 euro met de trein kunt bereiken.

Van Scandinavië tot Noord-Italië: de bestemmingen verschillen flink in reistijd en voorwaarden, maar hebben één ding gemeen. De trein brengt je er in één keer naartoe, zonder dat je een fortuin kwijt bent.

Parijs voor 19 euro, zonder overstappen

De absolute uitschieter in het rijtje is Parijs. GoVolta rijdt vanaf december 2026 rechtstreeks van Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam naar de Franse hoofdstad, voor slechts 19 euro. De reis duurt ongeveer 7 uur en een gereserveerde zitplaats is bij de prijs inbegrepen.

Wie voor deze deal kiest, moet wel geduld hebben: de reistijd is een stuk langer dan met bijvoorbeeld de Thalys. Maar voor wie een lage prijs belangrijker vindt dan snelheid, en toch zonder overstap het centrum van Parijs wil bereiken, is dit een aantrekkelijke optie.

Milaan met de nachttrein voor 30 euro

Ook Italië komt binnen budget. In het najaar van 2026 opent European Sleeper een nachttrein vanuit Breda en Eindhoven naar Milaan, via Zwitserland. Een groot deel van de reis leg je slapend af.

Een gereserveerde zitplaats is er al vanaf 30 euro. Wie liever ligt dan zit, kan tegen een hogere prijs kiezen voor een ligplaats of slaapcoupé.

Berlijn via een actie van HEMA

Opvallend is de deal voor Berlijn: via een treinactie van HEMA reis je voor 44 euro retour rechtstreeks naar Berlin-Spandau, met een zitplaats inbegrepen en meerdere Nederlandse opstapplaatsen. Let wel op: de actiekaarten zijn gekoppeld aan specifieke data, dus check eerst de beschikbaarheid voordat je een hotel boekt.

Londen voor 45 euro, mits je snel bent

Voor Londen geldt: met Eurostar reis je vanuit Amsterdam via Brussel en de Kanaaltunnel in iets meer dan 4 uur naar London St. Pancras. De prijs van 45 euro geldt alleen voor wie de last-minute deals goed in de gaten houdt. Wel zo fijn: je stapt direct het centrum in, zonder extra transfer vanaf een luchthaven.

Kopenhagen in 2028

Sluitstuk van het lijstje is Kopenhagen, met een richtprijs van 60 euro. European Sleeper werkt aan een rechtstreekse nachttrein naar Kopenhagen en Malmö, met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam als opstapplaatsen. Deze verbinding staat gepland voor april 2028 en moet drie keer per week gaan rijden, al moet de prijs nog officieel worden bevestigd.

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