Canadese premier onder druk snel op te stappen als partijleider

OTTAWA (ANP) - De Canadese premier Justin Trudeau maakt volgens media maandag of dinsdag bekend af te treden als leider van de Liberale Partij. De partij en de premier zijn volgens opiniepeilingen zelden zo impopulair geweest als nu.

In december raakte Trudeau in conflict met verscheidene Liberale kopstukken, inclusief de inmiddels boos afgetreden vicepremier en minister van Financiën Chrystia Freeland. Het naderende presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten speelt ook een rol. Trump en Trudeau hebben een hekel aan elkaar en Trump dreigt met stevige invoerrechten voor producten uit Canada.

De Liberale parlementariërs komen woensdag bijeen op een nationale conferentie. Verscheidene media verwachten dat Trudeau voor de conferentie begint zijn aftreden als partijleider aankondigt. Het is niet bekend of hij dan aanblijft als waarnemend premier. De verkiezingen zouden volgens de planning in oktober zijn.