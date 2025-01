Man met mes overmeesterd bij kantoor premier België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Bij het kantoor van de Belgische premier Alexander De Croo is een man met een mes overmeesterd door de militaire politie. Er zijn geen gewonden gevallen. Meer details over het incident aan de Wetstraat 16 in Brussel zijn nog niet bekend.

Barend Leyts, directeur communicatie van De Croo, bevestigt de arrestatie en meldt dat de man is overgebracht naar het politiebureau. Volgens Belgische media vinden in dezelfde straat onderhandelingen plaats voor een nieuwe federale regering.