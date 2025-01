Hattrick Sanders bij motoren met zege in marathonrit Dakar Rally

BISHA (ANP) - De Australische motorrijder Daniel Sanders heerst vooralsnog in de Dakar Rally in Saudi-Arabië. De fabrieksrijder van KTM schreef de marathonetappe over 947 kilometer op zijn naam en boekte al zijn derde dagsucces op rij. Sanders won ook al de proloog en de eerste etappe.

Een 'hattrick' komt niet vaak voor in de beruchte woestijnrally. De Spanjaard Joan Barreda was in 2017 de vorige motorrijder die dat presteerde.

De marathonetappe met start en finish in Bisha ging over twee dagen. De deelnemers overnachtten in een eenvoudig bivak en kregen geen technische assistentie. Sanders had ruim elf uur nodig voor de klassementsproef. Hij was 6.45 minuten sneller dan de Fransman Adrien van Beveren (Honda), die als tweede eindigde. De derde plaats was voor de Amerikaan Skyler Howes (Honda). Hij gaf 7.37 toe op Sanders, die in het algemeen klassement leidt met een voorsprong van 12.36 minuten op Howes.