Hoofd vliegdienst KLM kijkt terug op goede vlucht uit Oman

SCHIPHOL (ANP) - De KLM-vlucht met gestrande Nederlandse reizigers vanuit Oman is "heel goed gegaan", zegt Eimerd Bult, hoofd vliegdienst van de luchtvaartmaatschappij. Het toestel landde woensdagochtend met vertraging op Schiphol. Volgens Bult was het een uitdaging om Muscat op tijd te verlaten. KLM vliegt normaal gesproken niet op het land, waardoor alles met de hand moest worden gedaan.

"Je vertrekt van een luchthaven waar je zelf niet aanwezig bent", zegt Bult. "Je hebt niet je vaste crew daar en dan mis je de systemen en de mensen om het te doen. Dus we hebben heel veel handwerk moeten doen, zoals de paspoortcontrole en het controleren van de lijsten. Dat heeft veel tijd in beslag genomen. Maar de operatie zelf is heel goed gegaan. Zo konden we snel tanken en hebben de piloten onderweg geen gevaarlijke situaties gezien."

Het was volgens Bult geen probleem personeel te vinden voor deze vlucht, de bemanning meldde zich vrijwillig aan. "We hebben goed uitgelegd hoe de situatie was en de route aangepast." Of de bemanning erg gespannen was tijdens de vlucht, weet hij niet. "Vliegers zijn over het algemeen heel rustig. En we hebben een gedegen risicoanalyse gemaakt." Bult roemt de inzet van alle medewerkers die de vlucht mogelijk hebben gemaakt. "Er is zo ongelofelijk hard gewerkt om dit op korte termijn te regelen."

Het is nog niet bekend wanneer KLM weer naar andere landen in de regio vliegt en ook niet of er nieuwe toestellen gestrande passagiers ophalen. Woensdag landde er ook een vliegtuig van Emirates uit Dubai op Schiphol. Bult zei niet te weten waarom deze vlucht wel kon doorgaan. "Het is oorlog, de situatie is heel onvoorspelbaar. En je moet ook een luchthaven hebben die open is, die is al die tijd dicht geweest." KLM vindt het op dit moment nog niet veilig genoeg om naar de Verenigde Arabische Emiraten te vliegen.