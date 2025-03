Canadese premier Trudeau ook bij Oekraïne-overleg in Londen

OTTAWA (ANP/AFP) - De Canadese premier Justin Trudeau zal zondag aanwezig zijn bij het Oekraïne-overleg in Londen. Andere deelnemers van de top zijn leiders van Europese landen, EU-kopstukken en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte.

De Britse premier Keir Starmer ontvangt onder anderen premier Dick Schoof, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is al in Londen en is er zondag ook bij.

De bijeenkomst is volgens Downing Street gericht op het versterken van de steun voor "het veiligstellen van een rechtvaardige en duurzame vrede" in Oekraïne. Na de openlijke ruzie tussen Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump staat de top nog meer in de belangstelling.