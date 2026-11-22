DEN HAAG (ANP) - Het niet bereiken van een slotverklaring op klimaattop COP31 in Antalya "legt een pijnlijk gebrek aan politieke bereidheid en leiderschap bloot", vindt CARE Nederland. Zondag aan het begin van de middag werd duidelijk dat het de deelnemende landen ook na twee extra dagen onderhandelen niet is gelukt om een overkoepelend akkoord te bereiken. "Terwijl de klimaatcrisis steeds ernstiger wordt, worden miljoenen mensen aan hun lot overgelaten."

Onder meer de EU steunt de slotverklaring niet. Een belangrijke reden is het ontbreken van duidelijke verwijzingen naar de afbouw van fossiele brandstoffen. "Maar ook Nederland en de EU stonden vooruitgang in de weg door geen afspraken te willen maken over een geloofwaardig traject om de financiering voor klimaatadaptatie tegen 2035 te verdrievoudigen, zoals vorig jaar was afgesproken", zegt Kerime van Opijnen, klimaatexpert van de humanitaire organisatie. "Voor kwetsbare landen zijn die investeringen geen bijzaak, maar een voorwaarde voor een rechtvaardige klimaataanpak. Emissiereductie en klimaatfinanciering kunnen niet tegen elkaar worden uitgeruild."