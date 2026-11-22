KYIV (ANP/AFP) - In Oekraïne is een woonblok gedeeltelijk ingestort door een Russische luchtaanval. Zeker een persoon is omgekomen, maar mogelijk liggen er meer slachtoffers onder het puin. President Volodymyr Zelensky zegt dat er veertien mensen vermist zijn.

De aanval gebeurde op een gebouw met vijf verdiepingen in Dymer, 45 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kyiv. Er zijn drie gewonden, maar reddingswerkers zijn nog bezig met het zoeken naar mensen in het puin.

Woonblokken worden vaker geraakt door Russische luchtaanvallen, maar Rusland ontkent dat soort civiele gebouwen aan te vallen. De Russische president Vladimir Poetin zei afgelopen week wel dat de Russen "op pijnlijke wijze" zouden reageren op de Oekraïense aanval op de Krimbrug.