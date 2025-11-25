Carola Schouten vraagt om landelijke strategie tegen femicide

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten roept de landelijke politiek op een nationale strategie te ontwikkelen om femicide tegen te gaan. Dat deed ze tijdens de start van Orange the World, de jaarlijkse wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Schouten opende haar verhaal met de woorden "genoeg is genoeg". De burgemeester noemt geweld tegen vrouwen een landelijk probleem dat een landelijke strategie vereist. "Tegen de formerende partijen in Den Haag zeg ik: kom zo snel mogelijk met die strategie en wijs één bewindspersoon aan die dit met volle doorzettingsmacht en -kracht oppakt."

Schouten gaf haar speech bij de onthulling van een gedenkteken voor de 16-jarige Hümeyra, die in 2018 in Rotterdam werd doodgeschoten bij haar school door haar ex-vriend. Het gedenkteken is gebaseerd op de badkamer: een van de weinige plekken waar vrouwen soms even veiligheid vinden in een gewelddadige thuissituatie.