Van Weel: geen asielzoekers met valse papieren in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Asiel en Migratie) vertrouwt erop dat Nederlandse diensten geen toegang verlenen aan asielzoekers die hier geen recht op hebben. De VVD'er "hoopt" daarom dat er momenteel geen enkele asielzoeker in Nederland verblijft die met valse papieren is binnengekomen, al kon hij dat niet garanderen. Dat zei hij dinsdag tijdens het vragenuur na vragen van PVV-Kamerlid Marina Vondeling over een Telegraaf-artikel.

Maandag meldde De Telegraaf dat twee Syriërs in Turkije zich voordoen als advocaat en juridisch deskundige, en tegen betaling valse Nederlandse paspoorten en verblijfsvergunningen verkopen aan Syriërs die naar Europa willen reizen.

"Een hele vervelende zaak", aldus Van Weel. Hij gaat er echter vanuit dat de marechaussee dit soort documenten aan de grens weet te onderscheppen. Daarbij voegde hij toe dat als vluchtelingen "zo dom zouden zijn" om met deze valse papieren asiel aan te vragen, zij meteen "door de mand" zouden vallen.

Veiligheidsrisico's

Dat laatste is volgens Vondeling te makkelijk. "Mensen kunnen met valse papieren het land binnenkomen en bij Ter Apel de papieren in bosjes gooien." Het Kamerlid wees erop dat 68 procent van de asielzoekers Nederland zonder geldig reis- of identiteitsdocument binnenkomt.

"In sommige gevallen om plausibele redenen", antwoordde Van Weel. "Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door haast tijdens het vluchten, vernietiging van registers of omdat documenten worden ingenomen door mensensmokkelaars." De minister erkende echter dat in andere gevallen asielzoekers uit landen kunnen komen die geen recht hebben op asiel en daarom niet meewerken om het land van herkomst vast te stellen. "Dat kan veiligheidsrisico's opleveren", aldus Van Weel.