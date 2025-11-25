ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders: zo min mogelijk Kamerdebatten leiden als ondervoorzitter

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 16:14
anp251125156 1
DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders is sinds kort één van de zes ondervoorzitters van de Tweede Kamer, maar wil in die rol 'zo min mogelijk' debatten voorzitten. Dat is namelijk niet de reden waarom hij is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, zei de PVV-leider kort voordat hij ging stemmen. Hij wil deze positie gebruiken om ervoor te zorgen dat het presidium meer een rol op de achtergrond gaat spelen.
Debatten in de plenaire zaal van de Tweede Kamer worden normaal gesproken geleid door de voorzitter. Sinds vorige week is dat VVD'er Thom van Campen. Met enige regelmaat is de voorzitter afwezig en dan is het aan de ondervoorzitters om hem te vervangen. Het is in eerste instantie aan Wieke Paulusma (D66) om dat te doen en als zij niet kan aan Wilders.
Maar het is Wilders erom te doen de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen die eens in de twee weken plaatsvinden. Op deze manier is het ondervoorzitterschap volgens hem goed te combineren met leider zijn van een grote partij, wat ongebruikelijk is.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

Loading