Wilders: zo min mogelijk Kamerdebatten leiden als ondervoorzitter

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders is sinds kort één van de zes ondervoorzitters van de Tweede Kamer, maar wil in die rol 'zo min mogelijk' debatten voorzitten. Dat is namelijk niet de reden waarom hij is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, zei de PVV-leider kort voordat hij ging stemmen. Hij wil deze positie gebruiken om ervoor te zorgen dat het presidium meer een rol op de achtergrond gaat spelen.

Debatten in de plenaire zaal van de Tweede Kamer worden normaal gesproken geleid door de voorzitter. Sinds vorige week is dat VVD'er Thom van Campen. Met enige regelmaat is de voorzitter afwezig en dan is het aan de ondervoorzitters om hem te vervangen. Het is in eerste instantie aan Wieke Paulusma (D66) om dat te doen en als zij niet kan aan Wilders.

Maar het is Wilders erom te doen de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen die eens in de twee weken plaatsvinden. Op deze manier is het ondervoorzitterschap volgens hem goed te combineren met leider zijn van een grote partij, wat ongebruikelijk is.