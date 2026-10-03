Catalaanse premier waarschuwt voor 'mini-orkaan'

BARCELONA (ANP) - De Catalaanse regiopremier Salvador Illa heeft voor uitzonderlijk noodweer gewaarschuwd en uitgebreide voorzorgsmaatregelen aangekondigd. Hij spreekt van "een mediterrane mini-orkaan" die vooral de kust van Gerona, Barcelona en Tarragona met regen en wind zal treffen, aldus Spaanse media.

Hij schat dat er bij hevige buien 40 millimeter per halfuur naar beneden kan komen. Illa roept op raadgevingen of instructies van overheden op te volgen en verwacht dat er tussen 20.00 uur en 14.00 uur op zondag in de zwaarst getroffen gebieden beperkingen voor het vervoer van kracht worden.

Het zwaartepunt van het noodweer langs de kust van de Franse grens tot de monding van de rivier de Ebro wordt voorzien rond middernacht. In het gebied liggen veel toeristische stranden.

Spanje kampt na de snikhete zomer al dagen met overvloedige regenval en harde wind. In tal van plaatsen zijn overstromingen of aardverschuivingen gemeld, vooral in het oosten.