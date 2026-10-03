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Zverev wint in Beijing en treft Djokovic in kwartfinale

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de China Open in Beijing. Daarin neemt de Duitse nummer 2 van de wereld het zondag op tegen de Servische 24-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic. Zverev rekende zaterdag in de tweede ronde af met de Chinees Shang Juncheng: 6-0 6-3.
Djokovic, de huidige mondiale nummer 11, is vooralsnog ongeslagen in de Chinese hoofdstad en won het toernooi bij al zijn zes deelnames. Tweevoudig grandslamwinnaar Zverev kan bij afwezigheid van Jannik Sinner verder inlopen op de Italiaanse wereldranglijstaanvoerder. Sinner is nog altijd onvoldoende hersteld van een knieblessure en meldde zich eerder op zaterdag ook af voor het masterstoernooi van Shanghai van volgende week.
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