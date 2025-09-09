CBS: doordeweeks minder check-ins in ov, in weekend juist meer

DEN HAAG (ANP) - In de eerste helft van 2025 reisden doordeweeks minder mensen met het openbaar vervoer dan in dezelfde periode in 2024. In de weekenden werd de eerste zes maanden van dit jaar juist vaker ingecheckt. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over inchecktransacties in trein, bus, tram en metro.

De eerste helft van dit jaar werd er 607 miljoen keer ingecheckt: bijna 1 procent minder vergeleken met vorig jaar. Op doordeweekse dagen werd van januari tot juli in totaal 491 miljoen keer ingecheckt. Dat is 1,7 procent minder dan in dezelfde periode van 2024. In de weekenden werd juist 2,3 procent vaker ingecheckt: in totaal 116 miljoen keer.

Doordeweeks was alleen op maandag het gemiddelde aantal check-ins hoger (1,7 procent) dan in 2024. Op vrijdagen nam het aantal check-ins het meest af (min 2,7 procent).

Het aantal reizen is nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. Dit eerste halfjaar werden er 6,8 procent minder check-ins geregistreerd dan in dezelfde periode in 2019. Doordeweeks wordt er met een daling van 10,8 procent een stuk minder met het ov gereisd, maar in het weekend is het gebruik met 15,1 procent toegenomen ten opzichte van 2019.