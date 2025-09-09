Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

Presentatrice Veronica van Hoogdalem heeft maandagavond in Pauw & De Wit verteld dat zij slachtoffer is geworden in de grote deepfakezaak waarin vorige week een verdachte is aangehouden. De presentatrice zei jarenlang te zijn lastiggevallen door een man die haar "kwetsbaar" afbeeldde.

Het begon met "vieze foto's" die ze via WhatsApp ontving. "Je hoopt dat het gewoon een viespeuk is en dat het daarna klaar is, maar deze persoon bleef contact zoeken. Op allerlei verschillende manieren", vertelde Van Hoogdalem. Daarna volgden "seksueel getinte" berichten en "fantasieën" die hij met haar deelde.

Van Hoogdalem blokkeerde de man steeds opnieuw, maar kreeg later deepfakes toegestuurd. "Ineens waren daar foto's van mij waar ik mijzelf niet in herkende. Dat is het moment geweest waarop ik naar de politie ben gestapt." Anderhalf jaar na haar aangifte is een 43-jarige man uit Overbetuwe aangehouden. In de afgelopen jaren hebben zich bij de politie 130 mensen gemeld die slachtoffer werden van de verdachte.