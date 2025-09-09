ECONOMIE
Thaise ex-premier veroordeeld tot een jaar cel

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 6:41
BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is door het hooggerechtshof van het land veroordeeld tot een jaar cel. De nog altijd zeer invloedrijke Shinawatra was eerder deze week teruggekomen naar Thailand na een verblijf van enkele dagen in het buitenland.
Shinawatra werd in 2023 veroordeeld tot acht jaar celstraf voor machtsmisbruik en belangenconflicten. Hij verbleef maar kort in de gevangenis en kwam vervroegd vrij na een verblijf van zes maanden in een ziekenhuis. Het hof meldt in het oordeel dat dit ziekenhuisverblijf van Shinawatra niet meetelde als detentie en de 76-jarige oud-premier daarom alsnog een jaar de cel in moet.
Shinawatra leefde jarenlang in ballingschap nadat hij in 2006 tijdens een coup was afgezet. Zijn dochter Paetongtarn Shinawatra was tot voor kort regeringsleider, maar werd ontslagen omdat ze ethische regels had overtreden in een uitgelekt telefoongesprek met een machtige Cambodjaanse politicus.
