Handgeschakelde versnellingsbak zal tegen 2030 'uitgestorven' zijn... en de dieselmotor zal niet veel later volgen.

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:31
De handgeschakelde versnellingsbak is hard op weg naar uitsterven in Europa. Volgens recente trends en analyses zal de traditionele handbak tegen 2030 vrijwel volledig verdwenen zijn uit nieuwe auto's. Ook de dieselmotor gaat een vergelijkbaar lot tegemoet: vanaf 2035 verbiedt de EU de verkoop van nieuwe voertuigen met benzine- en dieselmotoren.

Het einde van een tijdperk

De cijfers liegen er niet om. In België was in 2023 al 71,5% van alle nieuwe auto's uitgerust met een automatische versnellingsbak, terwijl dat tien jaar eerder slechts 16,8% was. In Nederland vertoont zich hetzelfde beeld: het aandeel automaten onder nieuwe auto's steeg van 46% in 2019 naar maar liefst 76% in de eerste helft van 2025. Bij dit tempo zal het marktaandeel van handgeschakelde auto's tegen 2027 nog amper 10% bedragen.
Autofabrikanten anticiperen hierop. Volkswagen kondigde al in 2021 aan dat vanaf 2030 geen enkel model meer leverbaar zal zijn met een handgeschakelde versnellingsbak. De elektrificatie van het wagenpark drijft deze ontwikkeling aan: elektrische auto's hebben immers geen traditionele versnellingsbak nodig.

Dieselmotor volgt in korte tijd

De dieselmotor staat een nog definitiever einde te wachten. Het Europees Parlement besloot in 2023 dat vanaf 1 januari 2035 alleen nog emissievrije nieuwe personenwagens mogen worden verkocht in de EU. Dit betekent het definitieve einde van nieuwe benzine- en dieselauto's, hoewel bestaande voertuigen gewoon mogen blijven rijden.

