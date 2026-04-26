CBS: regering-Trump was doel van verdachte Correspondents' Dinner

WASHINGTON (ANP) - De man die vastzit voor het schieten bij het Correspondents' Dinner in Washington, had het naar eigen zeggen gemunt op leden van de regering van president Donald Trump, meldt CBS News. De verdachte, Cole Allen, heeft dat volgens twee bronnen verklaard tegenover de opsporingsdiensten.

Het White House Correspondents' Dinner is een gala van een organisatie van journalisten die in het Witte Huis werken. President Donald Trump was aanwezig, evenals tal van andere hooggeplaatste figuren in zijn regering. Die werden nadat er buiten de zaal werd geschoten snel in veiligheid gebracht door de Secret Service. Die dienst voorkwam ook dat de gewapende man de balzaal in kon komen waar het diner plaatsvond.

De verdachte is opgepakt. Daarbij is geschoten, maar de verdachte werd niet geraakt. Het motief is nog onduidelijk. Trump zei eerder dat het waarschijnlijk ging om een eenling.