Koningsnacht droog, Koningsdag begint zonnig en fris

Na zonsondergang zondag koelt het flink af, en tijdens koningsnacht blijft het droog. Maandag, Koningsdag, begint zonnig en fris, met in de middag grote temperatuurverschillen door het land. Later op de dag komt er meer bewolking, met af en toe een bui, verwacht Weeronline.

Het weerbureau adviseert feestvierders komende nacht een extra jas of trui mee te nemen: in het midden en zuiden van het land koelt het af naar 3 tot 6 graden, terwijl het in het noorden lokaal licht kan vriezen.

Maandag begint op veel plaatsen met een paar graden boven nul. In de loop van de dag wordt het in het noorden 11 graden, maar in het zuiden kan het lokaal 19 graden worden. Er staat bijna geen wind, verwacht Weeronline. Vooral in het noorden en langs de kust neemt de bewolking later op de dag toe. In de kustgebieden kan dan een buitje vallen.