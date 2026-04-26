OM verhoogt beloning voor 25 jaar oude moord op vrouw Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de beloning verhoogd voor informatie die leidt naar de dader van de moord op Mariska Klompenhouwer, de dag voor Koninginnedag, in 2001 in Rotterdam. Het bedrag voor de gouden tip is meer dan verdubbeld, van 11.000 naar 25.000 euro. Daarnaast vraagt de politie rond Koningsnacht extra aandacht voor de moord en zendt Opsporing Verzocht maandag nooit eerder vertoonde bewakingsbeelden uit.

De 35-jarige alleenstaande moeder werd omgebracht in de nacht van 28 op 29 april 2001, na een avondje uit in een café aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. De politie denkt dat ze rond 01.00 uur bij een onbekende in de auto is gestapt op de Lange Hilleweg, nadat ze eerder tevergeefs een taxi probeerde te krijgen. Ze zou hierbij zeker een taxichauffeur hebben aangesproken, maar mogelijk meer.

De persoon met wie ze uiteindelijk vertrok, zou haar op het parkeerterrein van Ahoy hebben misbruikt, overreden en voor dood hebben achtergelaten. De politie wil weten wie dat is en roept daarom iedereen op die iets weet om zich te melden. "Elk detail over het soort auto waarin Mariska is gestapt, kan het onderzoek verder helpen", aldus de politie.

Dochter

In aanloop naar Koningsnacht delen agenten, rechercheurs en medewerkers van de gemeente Rotterdam zondag in het centrum van de stad oranje armbandjes uit met daarop de tekst: "Laat vrouwen veilig thuiskomen" en een link naar de oproep in deze zaak op de politiewebsite.

Ook de dochter van het slachtoffer is hierbij aanwezig. Zij was 11 jaar oud toen haar moeder werd omgebracht. "Deze gebeurtenis mag niet worden weggestopt alsof er niets is gebeurd", roept ze op. "Voor mij is het zó belangrijk dat er, ook nu na al die jaren, antwoorden komen. Dat mijn moeder recht wordt gedaan." Maandag vertelt de inmiddels 36-jarige vrouw haar verhaal in Opsporing Verzocht.

Bewakingsbeelden

In het programma worden ook voor het eerst beelden vertoond van die nacht op het parkeerterrein, gemaakt door een bewakingscamera. "Die bewakingsbeelden zaten al in het dossier, maar door nieuw grondig onderzoek is het rechercheteam tot nieuwe inzichten gekomen over de toedracht", aldus de politie.

De oproepen in deze zaak zijn ook te zien op schermen langs de weg, en in advertenties op social media.