CBS: vorig jaar 33.000 mensen dakloos, meer dan jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - In Nederland waren vorig jaar op 1 januari naar schatting 33.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, toen in die leeftijdscategorie naar schatting 30.600 mensen geen dak boven hun hoofd hadden.

In 2022 lag het aantal daklozen tussen de 18 en 65 jaar nog op bijna 27.000 mensen. Tussen 2018 en 2022 daalde het aantal nog. Het CBS geeft geen verklaring voor de toename van vorig jaar.

Het CBS telt mensen als dakloos wanneer ze buiten, in een auto, kraakpand of vakantiewoning slapen, of wanneer ze een noodopvang bezoeken. Maar ook mensen zonder eigen onderdak die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen. Het bureau telt eerst het aantal daklozen dat ergens is geregistreerd. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die bekend zijn bij de reclassering, een postadres hebben bij de opvang of een bijstandsuitkering voor adresloze personen ontvangen.

Methode

Zeven op de tien daklozen staan echter niet in die registers. Daarom maakt het CBS een schatting met een methode die daar speciaal voor is ontwikkeld. "Deze methode is alleen toepasbaar op mensen die in de gebruikte registraties zouden kúnnen voorkomen", aldus het CBS. "Dit betekent dat bijvoorbeeld mensen zonder geldige verblijfsvergunning, of mensen die vanwege hun leeftijd geen bijstandsuitkering kunnen krijgen (jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar), niet kunnen worden meegerekend in het aantal dakloze mensen."

Verder blijkt uit de cijfers dat bijna de helft van de dakloze 18 tot 65-jarigen niet in Nederland is geboren: 9 procent in een ander Europees land, 37 procent buiten Europa. Van de dakloze mensen is 33 procent geboren in Nederland, en de ouders ook. 21 procent is in Nederland geboren, maar een of beide ouders niet.

Door de jaren heen is de samenstelling van de groep dakloze mensen qua geslacht en leeftijd bijna niet veranderd. Ook vorig jaar was het merendeel man (83 procent), en de meeste mensen (61 procent) waren tussen de 27 en 50 jaar oud.