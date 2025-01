Colombia stuurt eigen militaire toestellen naar VS voor migranten

BOGOTA (ANP/AFP/RTR) - Colombia heeft maandag twee militaire toestellen naar steden in de Verenigde Staten gestuurd om illegale migranten op te halen. Een vliegtuig vloog naar San Diego voor de repatriëring van 110 Colombianen, een ander toestel vertrok naar Houston.

De Colombiaanse president Gustavo Petro weigerde afgelopen weekend om militaire vluchten uit de VS met uitgezette migranten te laten landen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde daarop invoertarieven tot 50 procent op alle producten uit Colombia aan. Petro kwam met een vergelijkbaar dreigement en eiste dat Colombianen "met waardigheid en respect" behandeld worden.

Enkele uren later meldde het Witte Huis in een verklaring dat Colombia alsnog met alle voorwaarden van Trump akkoord was gegaan. De uitzettingen naar Colombia zouden worden hervat. "Voor het eerst in de geschiedenis laden we illegale aliens in militaire vliegtuigen om ze terug te sturen naar de plek waar ze vandaan komen", zei Trump maandagavond in een toespraak. "We worden weer gerespecteerd, nadat er jarenlang om ons gelachen is." Met eigen militaire vliegtuigen naar de VS vliegen is volgens Colombia "een win-winsituatie".

Volgens persbureau Reuters landde maandag ook een Amerikaanse vlucht met uitgezette migranten in Guatemala. Aan boord zouden 64 mensen zijn geweest.