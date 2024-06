CDA-bewindslieden spraken af: niet in nieuw kabinet met PVV

De CDA'ers in het demissionaire kabinet hebben met elkaar afgesproken dat zij niet als bewindspersoon in het nieuwe kabinet zouden stappen. Dat zegt vicepremier en minister van Sociale Zaken Karien van Gennip. "En zoals je ziet, is dat ook zo gegaan", zegt zij, verwijzend naar de onthulling van partijgenoot Marnix van Rij dat hij werd benaderd voor het premierschap.

Een aantal CDA'ers stapte het afgelopen jaar over naar NSC, de nieuwe partij van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Binnen de partij werd gevreesd dat er wellicht CDA'ers benaderd zouden worden als er posten te vergeven zouden zijn in een nieuw kabinet waar NSC over onderhandelde met VVD, PVV en BBB.

Partijleider Henri Bontenbal liet al weten er niet gelukkig mee te zijn dat CDA'er Richard van Zwol als informateur en later ook formateur betrokken raakte bij de vorming van dat rechtse kabinet. Het CDA sluit samenwerking met de PVV nog altijd uit. Bontenbal riep CDA'ers dan ook op niet in zo'n kabinet te stappen.

Niet eerste keus

De vrees bij het CDA was niet geheel ongegrond. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) verklapte aan Trouw dat PVV-leider Geert Wilders hem benaderde om zelfs minister-president te worden. Die uitnodiging sloeg hij af, en dat was volgens van Gennip dus conform de afspraak.

Over de ontboezeming van Van Rij wil van Gennip verder weinig kwijt. Het is "zijn goed recht" dat te vertellen, vindt zij. Ook als daarmee eens te meer duidelijk wordt dat aankomend premier Dick Schoof niet bepaald de eerste keus was. Ronald Plasterk bedankte voor de eer en naar nu blijkt dus ook Van Rij. "Nou, het is wat het is", zegt Van Gennip daarover.