Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

door Dirk Kruin
dinsdag, 14 april 2026 om 19:21
Omega‑3‑capsules waren jarenlang de lieveling van de supplementenindustrie, maar die tijd lijkt voorbij. Nieuwe studies en consumentenorganisaties zetten steeds meer vraagtekens bij het nut van extra visolie voor gezonde mensen.
De belofte was groot: minder hartinfarcten, betere vaten, minder ontsteking. Maar grote analyses vinden bij doorsneegebruikers nauwelijks effect op het risico op hart‑ en vaatziekten. Stiftung Warentest noemde omega‑3‑capsules al in 2020 “overbodig” voor de meeste mensen; wie normaal eet, krijgt via vis, plantaardige oliën en noten genoeg binnen. Duitse consumentenorganisaties herhalen dat oordeel in recente adviezen.
Dat betekent niet dat omega‑3 zelf ‘uit’ is, maar dat de focus verschuift van pillen naar voeding. Gezondheidsinstanties benadrukken: eet één à twee keer per week vis, liefst ook vette vis, gebruik vloeibare plantaardige oliën en voeg noten en zaden toe aan je bord. Supplementen blijven voorbehouden aan specifieke groepen, zoals mensen die nooit vis eten of patiënten die op advies van een arts een hoge dosis krijgen.
Daarbovenop komen nieuwe twijfels over de veiligheid van hooggedoseerde capsules. Sommige studies wijzen op een licht verhoogd risico op hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren bij langdurig, ongecontroleerd gebruik. De Europese voedselautoriteit EFSA houdt extra inname weliswaar voor de meeste mensen veilig, maar positioneert supplementen nadrukkelijk als aanvulling, niet als dagelijkse basis.
Intussen presenteert de industrie een “nieuwe generatie” omega‑3: algenolie, ‘schone’ concentraten, slimme combinaties. De marketing draait op volle toeren, maar de harde bewijsbasis voor grote gezondheidswinst bij gezonde gebruikers blijft dun. De echte trendbreuk is dus minder spectaculair: niet omega‑3 zelf heeft afgedaan, wel de status van de dagelijkse visoliepil als gezondheidswonder.

