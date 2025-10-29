CDA ontvangt uitslag van 19 zetels met luid gejuich

DEN HAAG (ANP) - Op de uitslagenavond van het CDA is de eerste exitpoll van Ipsos I&O, in opdracht van NOS/RTL, met een uitslag van 19 zetels, met luid gejuich ontvangen. Partijkopstukken omhelsden elkaar.

De partij heeft nu nog 5 zetels in de Tweede Kamer. Toch rekende de partij er lange tijd op de premier te leveren. Het CDA stond lange tijd als tweede partij in de peilingen. Aangezien de PVV door de meeste partijen werd uitgesloten, hoopten de christendemocraten dat partijleider Henri Bontenbal minister-president kon worden.