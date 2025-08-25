Vertrouwen bij Griekspoor na nederlaag op US Open ver te zoeken

Het vertrouwen van tennisser Tallon Griekspoor is ver te zoeken. "Verliezen kan altijd, die periodes ga je vaker hebben. Dus dat is het probleem niet, maar het gevoel dat ik heb op de baan is wel het probleem", zei Griekspoor na zijn nederlaag op de US Open tegen de NOS. De nummer 1 van Nederland verloor zondag op de openingsdag van het toernooi in New York in drie sets van de Fransman Adrian Mannarino (5-7 4-6 0-6).

Griekspoor wist de afgelopen weken op toernooien in Canada en de VS geen enkele partij te winnen. "Ik sta niet met heel veel vertrouwen en plezier op een tennisbaan. Het is aan mij om daar weer bovenop te komen", aldus Griekspoor, die zich dit jaar niet meer beschikbaar stelt voor de Davis Cup.

Griekspoor is zoekende naar de juiste begeleiding. Hij is meerdere keren van trainer gewisseld. "Er zitten een paar dingen niet goed, in het team én bij mij. Daar moet over gesproken worden en er moeten oplossingen worden gezocht."