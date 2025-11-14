CdK na beving Zeerijp: einde aan hoop dat aardbevingen stoppen

ZEERIJP (ANP) - Commissaris van de Koning (CdK) René Paas laat weten dat de aardbeving bij het Groningse Zeerijp "in een klap een eind aan de hoop dat het stoppen van de gaswinning zware aardbevingen zou voorkomen" heeft gemaakt. Hij noemt het een harde klap voor de inwoners van Groningen en omstreken.

Paas meldt dat het nog weken duurt voordat de schade in beeld is. "De belofte was dat de afhandeling van de schade en de uitvoering van de versterking milder, menselijker en makkelijker zouden worden. Dit is een moment om dat te bewijzen", aldus de commissaris.

"De eerdere zware klap bij Zeerijp, in januari 2018, leidde uiteindelijk tot het besluit om te stoppen met de gaswinning", vervolgt Paas. Volgens hem werd met de beving van afgelopen nacht, die een kracht van 3.4 had, overduidelijk hoe noodzakelijk dat besluit was. "Maar het risico is daarmee helaas niet geweken. De effecten van de gaswinning werken in Groningen nog lang na."

Zwaarste van het jaar

De beving die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag was de zwaarste van het jaar en de op twee na zwaarste beving ooit gemeten in Groningen. Rond 06.40 uur volgde een naschok met een kracht van 2.1.

In april vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten. Volgens het KNMI neemt het aantal bevingen af door te stoppen met gaswinning, maar dat kan wel vele jaren duren.