Duizenden ontslagen op komst, volgens CNV

UTRECHT (ANP) - Zeker een op de drie onderhandelaars bij CNV heeft te maken met een aanzienlijke ontslagronde. Dat meldt de vakbond op basis van een inventarisatie onder cao-onderhandelaars. "Duizenden banen staan momenteel op de tocht", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

"We staan op een kantelpunt: de bomen groeien niet meer tot in de hemel op de arbeidsmarkt", vervolgt Fortuin. "Steeds meer mensen staan binnenkort op straat."

De CNV-voorzitter verwijst naar recente cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat Nederland voor het eerst in vier jaar meer werklozen dan vacatures telt. "Dat beeld zien onze onderhandelaars terug op de werkvloer. CNV verwacht dat de werkloosheid de komende tijd in snel tempo verder oploopt."

Onder meer de industrie, financiële sector, het hoger onderwijs en de retail worden geraakt, aldus de bond. De ontslagen treffen volgens CNV vooral medewerkers uit het primaire proces, zoals productiemedewerkers en winkelpersoneel, en van ondersteunende diensten, en nauwelijks directies.