CdK Zuid-Holland vraagt kabinet om werkbare koers asielopvang

DEN HAAG (ANP) - Kom met een heldere en werkbare koers voor de opvang van asielzoekers. Ga door met de spreidingswet en verdeel de opvangplekken eerlijk over de provincies zolang er nog geen deugdelijk alternatief voor de spreidingswet ligt. Die oproep doet Wouter Kolff, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, vrijdag.

De opvang van asielzoekers ziet hij als een probleem dat is op te lossen. "Maar het helpt niet als er elke keer nieuw beleid uit politiek Den Haag komt. Laten we zorgen voor voldoende basis in de asielopvang, dan kun je uitschieters ook aan."

Kolff vraagt het kabinet alles te doen "wat in uw vermogen ligt eraan bij te dragen om de voorwaarden voor het tot stand brengen van stabiele opvangvoorzieningen te verbeteren." Er wordt veel gevraagd van de gemeenten en het zou helpen als het Rijk meer kan bijdragen door gebouwen of gronden beschikbaar te stellen voor opvang, vindt hij.

Te fors

Net als zijn elf collega's heeft Wouter Kolff bij de minister van Asiel aangegeven hoeveel opvangplekken er vanaf 1 juli 2025 in zijn provincie zijn. "Alle commissarissen van de Koning staan onverkort achter de spreidingswet die beoogt, door een evenwichtige spreiding van opvanglocaties, rust en stabiliteit te brengen in de asielopvang", stelt Kolff in zijn aan minister Marjolein Faber gestuurde verslag.

Hij wijst er daarin ook op dat Fabers aankondiging om die spreidingswet zo snel mogelijk in te trekken niet hielp bij het vinden van opvangplaatsen. "Het zorgde voor onduidelijkheid en vertraging", aldus Kolff die zegt dat hij nog maar moet zien of die wet echt sneuvelt. Maar de aankondiging van Faber "heeft in zijn algemeenheid een wissel getrokken op politiek-bestuurlijke bereidheid te voldoen aan de spreidingswet. Lokale bestuurders kwamen hierdoor regelmatig in een lastig parket bij het geven van uitleg over beoogde opvanglocaties aan omwonenden."

Zuid-Holland kan per 1 juli 2025 ruim 13.000 opvangplaatsen voor asielzoekers aanbieden en medio 2026 meer dan 15.000, minder dan de bijna 20.000 die er volgens de spreidingswet worden gevraagd. Die opgave is ook te fors, aldus Kolff, omdat veel gemeenten in de provincie te maken hebben met wijken met sociaaleconomische problemen en gebrek aan ruimte. "Ik ben voor eerlijk verdelen, maar kijk voor de definitie van eerlijk dan wel naar meer dan alleen het aantal inwoners van een provincie."