Cel en rijontzegging voor doodrijden 4-jarige jongen Maastricht

ROERMOND (ANP) - De rechtbank in Roermond heeft woensdag Janus K. veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. De moeder van het kind raakte daarbij zwaargewond. Het rijbewijs van de 30-jarige K. wordt voor vijf jaar ingenomen.

De man reed op 27 maart rond 19.10 uur met alcohol op, door de Dorpstraat in de wijk Heer met een snelheid van 112 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan. K. raakte de vrouw met de buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en belandde tientallen meters verderop op het wegdek. Hij overleed enkele uren na het ongeluk. De vrouw had botbreuken en lag een week in coma.

Bij de verdachte werd een alcoholpercentage van 1,8 promille gemeten, terwijl 0,5 het wettelijk maximum is. Volgens de verdachte had hij die avond zeven glazen bier op.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.