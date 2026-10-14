ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cel en rijontzegging voor doodrijden 4-jarige jongen Maastricht

Samenleving
door anp
anp141026141 1
Volg ons op Google Nieuws
ROERMOND (ANP) - De rechtbank in Roermond heeft woensdag Janus K. veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. De moeder van het kind raakte daarbij zwaargewond. Het rijbewijs van de 30-jarige K. wordt voor vijf jaar ingenomen.
De man reed op 27 maart rond 19.10 uur met alcohol op, door de Dorpstraat in de wijk Heer met een snelheid van 112 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan. K. raakte de vrouw met de buggy tijdens het oversteken. Het jongetje werd uit de wagen geslingerd en belandde tientallen meters verderop op het wegdek. Hij overleed enkele uren na het ongeluk. De vrouw had botbreuken en lag een week in coma.
Bij de verdachte werd een alcoholpercentage van 1,8 promille gemeten, terwijl 0,5 het wettelijk maximum is. Volgens de verdachte had hij die avond zeven glazen bier op.
De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

spookrijder op vlucht voor politie springt water in en verdwijnt1703511665

Belt de 'Rijksrecherche' over inbrekers in je buurt? Dan staat er daarna iemand voor je deur om je spullen op te halen

Loading