Arrestaties in Noorwegen om fraude met diensten voor NAVO-schepen

DEN HAAG (ANP) - In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt in het onderzoek naar grootschalige fraude met diensten voor NAVO-schepen, meldt EU-justitiedienst Eurojust. Het bedrijf dat die diensten had moeten leveren, zou meer dan 1 miljoen euro hebben verdiend door valse facturen te versturen.

Behalve in Noorwegen werden gelijktijdig ook in Duitsland en Roemenië woningen en bedrijven doorzocht. Ook het centrale inkoopbureau van de NAVO (NSPA) was betrokken bij het onderzoek.

De facturen gingen over diensten die in havens in Noordwest-Europa geleverd werden aan militaire schepen van de NAVO en hun bemanning. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat en voor welke diensten er precies betaald is.

Boven op de facturenfraude wordt het bedrijf ook verdacht van omkoping. Ambtenaren zouden via een tussenpersoon zijn omgekocht om te helpen de contracten van de NSPA binnen te halen.