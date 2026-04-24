Cel- en taakstraf voor geweld bij protest noodopvang Loosdrecht

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 16:14
LOOSDRECHT (ANP) - De politierechter heeft tijdens een snelrechtzitting een 30-jarige man uit Hilversum veroordeeld voor ongeregeldheden bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht dinsdag. Hij kreeg voor poging tot brandstichting dertig dagen cel opgelegd, waarvan 27 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Naast de celstraf legde de rechter een taakstraf van honderd uur op.
Dinsdag hield de politie in totaal acht mensen aan. Zij werden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, belediging en bedreiging of het niet opvolgen van een bevel. De 30-jarige man uit Hilversum gooide een brandende fakkel weg. Hij is via supersnelrecht berecht.
Sinds maandag zijn er demonstraties bij een nog te openen noodopvang voor asielzoekers. De politie moest meerdere keren ingrijpen en er werd met zwaar vuurwerk en stenen gegooid. Woensdagavond raakte een agent gewond bij het protest. Voor vrijdagavond is weer een demonstratie aangekondigd.
