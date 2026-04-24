OM in beroep tegen vonnis brandstichter Arnhemse binnenstad

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 16:16
ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak tegen de 58-jarige Koert H., die vrijdag van de rechtbank in Arnhem vier jaar cel kreeg opgelegd voor brandstichting in de Arnhemse binnenstad. Het OM had tien jaar cel geëist.
De rechtbank vond die eis te hoog, omdat die leek aan te sluiten op een gerichte aanslag. Daarvan is geen sprake geweest. De rechtbank kwalificeerde de brandstichting als "een impulsieve en asociale actie, die volledig uit de hand is gelopen". De verwoestende brand woedde in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar.
De door de rechtbank opgelegde straf vindt het OM op zijn beurt te laag. Justitie gaat ook niet uit van een aanslag, maar wijst erop dat er doden hadden kunnen vallen. "Het OM vindt dat voldoende moet meewegen dat een aantal slachtoffers zeer zwaar (psychisch) getroffen is", aldus een vrijdag uitgegeven persbericht.
De rechtbank sprak twee medeverdachten vrij, conform de eis van het OM. Tegen hen ontbrak het bewijs voor een actieve rol in de brandstichting.
Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

Waarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzine

Het mirakel van Tsjernobyl: de natuur floreert

Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

