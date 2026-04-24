OM in beroep tegen vonnis brandstichter Arnhemse binnenstad

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak tegen de 58-jarige Koert H., die vrijdag van de rechtbank in Arnhem vier jaar cel kreeg opgelegd voor brandstichting in de Arnhemse binnenstad. Het OM had tien jaar cel geëist.

De rechtbank vond die eis te hoog, omdat die leek aan te sluiten op een gerichte aanslag. Daarvan is geen sprake geweest. De rechtbank kwalificeerde de brandstichting als "een impulsieve en asociale actie, die volledig uit de hand is gelopen". De verwoestende brand woedde in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar.

De door de rechtbank opgelegde straf vindt het OM op zijn beurt te laag. Justitie gaat ook niet uit van een aanslag, maar wijst erop dat er doden hadden kunnen vallen. "Het OM vindt dat voldoende moet meewegen dat een aantal slachtoffers zeer zwaar (psychisch) getroffen is", aldus een vrijdag uitgegeven persbericht.

De rechtbank sprak twee medeverdachten vrij, conform de eis van het OM. Tegen hen ontbrak het bewijs voor een actieve rol in de brandstichting.