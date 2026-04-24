Kabinet ziet geen opties voor exportstop vechthonden naar Israël

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet neemt ondanks een verzoek uit de Tweede Kamer geen maatregelen om te voorkomen dat vechthonden naar Israël worden geëxporteerd. Ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (Handel, D66) schrijven dat zij het "zeer onwenselijk" vinden dat Israël Nederlandse vechthonden "onrechtmatig" inzet tegen Palestijnen. Maar voor een exportstop is volgens hen in de EU geen draagvlak en een nationaal verbod zou niet uitvoerbaar zijn.

Dat is namelijk te makkelijk te omzeilen als andere lidstaten geen exportverbod hebben, schrijven de bewindslieden in een Kamerbrief.

Partij voor de Dieren heeft samen met de SP, D66 en GroenLinks-PvdA in een motie verzocht om een einde te maken aan de export, en werd daarin door een krappe Kamermeerderheid gesteund. De partijen schrijven dat "met regelmaat weerloze Palestijnse burgers slachtoffer worden van aanvallen met gevechtshonden".

Bij een rechtszaak waarin tien organisaties vorig jaar eisten dat de Nederlandse staat meer zou doen om genocide in de Gazastrook te voorkomen, kwamen de vechthonden ook aan bod. De eisende partij stelde dat het Israëlische leger honden uit Nederland inzet om bijvoorbeeld Palestijnse gevangenen aan te vallen. De landsadvocaat zei toen dat honden niet kunnen worden aangemerkt als 'dual-usegoederen'; producten die zowel militaire als civiele toepassingen kunnen hebben. Daarom zou een exportverbod via deze weg niet mogelijk zijn. De landsadvocaat redeneerde dat de IDF ook potloden en benzine gebruikt. "Wat maakt de hond anders?" Dat vonden aanspanners van de rechtszaak een "tamelijk misplaatste vergelijking".