Cel- en taakstraffen voor geradicaliseerde TikTok-jongeren

ROTTERDAM (ANP) - De kinderrechter in Rotterdam heeft vrijdag vijf van zeven verdachten met leeftijden vanaf 15 jaar veroordeeld voor onder meer lidmaatschap van IS en het op TikTok opruien van anderen om terroristische misdrijven te plegen. De rechtbank veroordeelde twee jonge verdachten tot jeugddetentie. Drie kregen taakstraffen opgelegd tot 130 uur, deels voorwaardelijk. De rechtbank sprak de jongeren vrij van het treffen van voorbereidingen om een terroristische aanslag te plegen.

Een 17-jarige verdachte legde de eed van trouw aan IS af, praatte op sociale media met anderen over het mogelijk plegen van een aanslag, informeerde naar de mogelijkheden om vuurwapens te kopen en schreef een afscheidsbrief aan zijn moeder. Hij werd als enige van de groep veroordeeld voor het trainen voor een terroristische aanslag. De verdachte deelde IS-propaganda op TikTok en had veel volgers. Hij kreeg de hoogste straf: 431 dagen, waarvan 150 dagen voorwaardelijk. Hij mag tijdens de proeftijd van twee jaar niet op sociale media.