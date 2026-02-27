VK trekt diplomatieke staf tijdelijk terug uit Iran

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk haalt tijdelijk zijn diplomatieke staf terug uit Iran. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding voor de stap zijn "informatie over regionale risico's" en de veiligheidssituatie aldaar. Consulaire hulp wordt vooralsnog op afstand of op een andere locatie geboden. Het Verenigd Koninkrijk geeft, net als Nederland, al langere tijd een rood reisadvies uit voor heel Iran.

De voorbije weken zijn de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten flink opgelopen. Dat laatste land heeft een flinke militaire aanwezigheid opgebouwd in wateren nabij Iran en sluit niet uit geweld te gebruiken tegen het Iraanse regime om zijn atoomprogramma.