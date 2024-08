Cel en tbs geëist voor onlinesekscontact met Filipijnse meisjes

DORDRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Dordrecht vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 55-jarige Gerard V., die onder meer Filipijnse meisjes betaalde voor seksuele handelingen voor de webcam. Volgens de officier van justitie was V. jarenlang dag en nacht bezig met het bevredigen van zijn seksuele behoeften, ten koste van kinderen, die hij "zag en gebruikte als lustobject".

V., afkomstig uit Almelo, liep in mei 2022 tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole, toen een agent min of meer bij toeval een kinderpornografisch plaatje op de telefoon van de verdachte zag. Op in beslag genomen apparatuur trof de politie 3500 kinderpornografische foto's aan. Het ging veelal om grof materiaal, met soms heel jonge meisjes. De man zit sinds december vorig jaar vast.

Onderzoek wees uit dat V. jarenlang onlinecontacten onderhield met minderjarige meisjes op de Filipijnen, die hij via Facebook zou hebben leren kennen. In totaal onderhield V. contacten met ruim honderd minderjarige meisjes. Volgens het OM waren deze contacten vrijwel altijd "seksueel getint".

Gedragskundigen schatten het gevaar voor herhaling hoog tot zeer hoog in. In 2011 is V. veroordeeld tot veertig maanden cel voor seksueel misbruik van zijn eigen dochters en bezit van kinderporno. Volgens zijn advocaat is V., die onder meer een autistische stoornis heeft, "een diep eenzame man die in de knoop zit met zichzelf".