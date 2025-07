Celstraf en rijverbod voor vrachtwagenongeluk Nieuw-Beijerland

ROTTERDAM (ANP) - De Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan C.S. (48) die in 2022 inreed op een barbecuefeest van de ijsclub in Nieuw-Beijerland is donderdag veroordeeld tot drie jaar en twee maanden cel en een rijverbod van vijf jaar door de rechtbank in Rotterdam. Bij het ongeluk op 27 augustus kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Zeven mensen raakten gewond.

De chauffeur leed aan epilepsie en had daarom geen vrachtwagen mogen besturen, oordeelde de rechtbank. Ook had de chauffeur een epileptische aanval tijdens het ongeluk. Eerder eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel en een rijverbod van zeven jaar. De straf valt lager uit dan de eis omdat de verdachte is vrijgesproken van het rijden onder invloed.