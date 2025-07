Von der Leyen gaat met gemak motie van wantrouwen overleven

STRAATSBURG (ANP) - De motie van wantrouwen tegen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zal later donderdag met een ruime meerderheid van het Europees Parlement worden verworpen. De sociaaldemocraten (S&D), de op een na grootste fractie, gaan ook tegenstemmen.

S&D dreigde zich van de stemming te onthouden. In ruil voor hun tegenstem kregen ze de toezegging van Von der Leyen dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de nieuwe meerjarenbegroting blijft, bevestigt een woordvoerder van S&D. Het wegvallen van dit fonds zou onacceptabel zijn voor de sociaaldemocraten.

Ook de centrumrechtse EVP, de grootste partij en de partij van de Commissievoorzitter, steunt de motie niet. Dat geldt tevens voor de liberale fractie Renew en de Groenen. Daarmee is er bij lange na niet de benodigde tweederdemeerderheid.

Solidariteit

"In een tijd waarin ongelijkheid groeit, is investeren in mensen belangrijker dan ooit", zegt de Nederlandse Europarlementariër Marit Maij (GroenLinks-PvdA). "Het Europees Sociaal Fonds is cruciaal in de strijd tegen armoede, het ondersteunen van kwetsbare groepen en het helpen van mensen om weer aan het werk te komen."

De toezegging dat het fonds in de nieuwe meerjarenbegroting van de EU behouden blijft, "is een duidelijk signaal dat solidariteit in Europa geen loze belofte is. We blijven alert om te zorgen dat het fonds voldoende en toereikend wordt gefinancierd", aldus Maij.

Te veel macht

Europarlementariërs van radicaalrechtse partijen dienden maandag de motie in. Ze verwijten Von der Leyen te veel macht naar zich toe te trekken en niet transparant te zijn.

De Europese Commissie presenteert volgende week haar voorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034.