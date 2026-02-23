ECONOMIE
Celstraf voor oproepen tot grenscontroles door burgers

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 14:10
ASSEN (ANP) - De politierechter in Assen heeft activist Jan H. (54) een celstraf van zes weken opgelegd, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het oproepen tot grenscontroles door burgers. Deze controles hebben daarna ook daadwerkelijk plaatsgevonden. "Ik vind dat u hier over de grens bent gegaan", zei de rechter.
De politierechter vond dat slechts een deel van de berichten van H. strafbaar was. "Dat zijn allemaal, stuk voor stuk, oproepen om in actie te komen."
Het Openbaar Ministerie had ook een socialmediaverbod geëist. Dat legde de rechter niet op. "U moet wel de vrijheid blijven voelen om de berichten te plaatsen die u wilt plaatsen."
H. kreeg al twee keer eerder een taakstraf voor opruiing.
