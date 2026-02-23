ECONOMIE
Onderzoekers lyrisch na filmen dwergnijlpaarden in het wild, zie beelden

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
maandag, 23 februari 2026 om 14:06
Nederlandse onderzoekers zijn erin geslaagd beelden te maken van twee zeldzame dwergnijlpaarden in hun natuurlijke omgeving. Zowel de onderzoekers zelf als Diergaarde Blijdorp, die nauw bij het onderzoek betrokken is, noemen het filmen van de moeder met haar jong in het oerwoud van Ivoorkust een unieke gebeurtenis.
"Met cameravallen hadden we ze weleens in beeld gebracht, maar dan zie je ze maar kort", legt directeur Monique Paris van het Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals (IBREAM) uit. Nu is het gelukt om de dieren ruim een halfuur 's nachts te filmen, onder meer terwijl ze aten en zich onderdompelden in de rivier. "Het zijn nachtdieren waar nog heel veel over onbekend is. Na vijftien jaar onderzoek zitten we nog steeds vol vragen", zegt Paris.
IBREAM hoopt met het bestuderen van de bedreigde dieren en hun omgeving belangrijke kennis op te doen, die moet bijdragen aan het uiteindelijke doel: het dwergnijlpaard voor uitsterven behoeden. Binnen een jaar wil het instituut daarom ook een aantal exemplaren van halsbanden met GPS-zenders voorzien. "We willen weten waar ze zitten, hoeveel er nog zijn en hoe de verdeling tussen mannetjes en vrouwtjes is. Pas dan kun je een plan maken om ze beter te beschermen." Dat onderzoek draait niet alleen om de dieren zelf, maar net zo goed om de leefomgeving. "We gaan bijvoorbeeld ook de waterkwaliteit onderzoeken."
Voordat de onderzoekers hun beelden maakten, brachten ze eerst nachtenlang door in het oerwoud zonder resultaat. Op de laatste nacht verschenen plots de moeder en haar jong voor de lens. "Toen is het team helemaal uit zijn dak gegaan", vertelt Paris.
Unieke beelden
"Unieke beelden uit het wild van het bedreigde dwergnijlpaard! Wetenschappers van IBREAM (Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals) hebben in het Taï National Park (Ivoorkust) zeldzame beelden gemaakt van een dwergnijlpaard met haar jong.
De expeditie werd mede geïnitieerd door Diergaarde Blijdorp, dat zich al jaren inzet voor het behoud van deze soort. Na nachtenlang onderzoek in het regenwoud stonden de IBREAM-onderzoekers tijdens de allerlaatste nacht oog in oog met niet één, maar twee dwergnijlpaarden: een uitzonderlijk en hoopgevend moment voor de bescherming van deze bedreigde dieren", schrijft Diergaarde Blijdorp.
De dierentuin deelt de beelden op hun YouTube-kanaal:

