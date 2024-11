Celstraffen en beroepsverbod voor misbruik in vrouwengevangenis

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag twee voormalige bewakers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis veroordeeld voor het misbruiken van gedetineerde vrouwen. Een 62-jarige man uit Doorn krijgt vier jaar celstraf voor onder meer verkrachting. Een 64-jarige man uit Huizen moet vijftien maanden de cel in voor aanranding en ontucht binnen de gevangenismuren. Daarnaast legt de rechtbank hen beroepsverboden van zes en vijf jaar op.

De voormalige gevangenisbewaarder Wouter van B. uit Doorn liet zich in juli 2022 oraal bevredigen door een vrouwelijke gevangene. DNA van zijn sperma is achteraf op een kerstboom in een vuilniszak in de kamer gevonden. Ook kocht hij een seksspeeltje voor haar. Hij is naast verkrachting veroordeeld voor het aanranden van een andere vrouw en het mishandelen van een derde slachtoffer.

Volgens andere aangiftes zou Werner S. uit Huizen twee vrouwen hebben aangerand en ontucht hebben gepleegd met een gedetineerde. Een van de vrouwen heeft in haar aangifte bij de politie verklaard dat de cipier meerdere keren in haar cel kwam, waar ze elkaar hebben gezoend en betast. Een tweede slachtoffer vertelde de politie dat S. in 2022 een paar keer haar borsten en billen heeft betast. Twee keer bij het magazijn zou ze zijn geslachtsdeel hebben moeten aanraken. De derde vrouw zou de verdachte in haar cel in zijn wang hebben gebeten, nadat hij haar borsten zou hebben vastgepakt.

Onaanvaardbaar

De rechtbank vindt alle aangiftes en verklaringen van de vrouwen betrouwbaar. Volgens de rechtbank hebben beide mannen tijdens hun werk in de gevangenis "op onaanvaardbare wijze" misbruik gemaakt van hun bevoegdheden. "De vrouwen waren van hen afhankelijk en aan hun zorg toevertrouwd. Ze hebben misbruik gemaakt van die kwetsbaarheid en hebben op die manier de beroepsgroep in een kwaad daglicht geplaatst."

De vier jaar cel voor de man uit Doorn is conform de strafeis. In de zaak van de man uit Huizen legt de rechtbank een hogere straf op dan de geëiste negen maanden, omdat de man op de zitting "een ernstig gebrek aan respect voor de vrouwen toonde".

Het Openbaar Ministerie vervolgt nog een derde bewaker. De zittingsdatum in die zaak is niet bekend.