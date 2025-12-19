ECONOMIE
Celstraffen tot bijna 12 jaar voor fatale schietpartij Purmerend

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 14:05
SCHIPHOL (ANP) - De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag celstraffen tot bijna twaalf jaar opgelegd aan twee verdachten voor het doodschieten van de 19-jarige Even Henok uit Purmerend.
Verdachte Tayron D.M. (20) uit Amsterdam werd veroordeeld tot de hoogste celstraf van elf jaar en negen maanden. Marouane van E. (21) uit Purmerend is veroordeeld tot een celstraf van negen jaar en tien maanden.
Twee rivaliserende groepen spraken op de avond van 12 februari vorig jaar af bij het station in Purmerend voor een gevecht. Een 19-jarige man uit Medemblik raakte daarbij ernstig gewond. Hij werd gestoken en raakte gewond door een kogel. Voor het steken van de man uit Medemblik is een 17-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en een voorwaardelijke pij-maatregel (jeugd-tbs).
Het Openbaar Ministerie had celstraffen van achttien jaar geëist tegen de twee hoofdverdachten.
