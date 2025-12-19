ACM: energietarieven gedaald door flink lagere energieprijzen

DEN HAAG (ANP) - De energietarieven voor huishoudens zijn dit jaar gedaald door de flink lagere energieprijzen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn Energiemonitor. Volgens de toezichthouder komt dat voor huishoudens met een gemiddeld gebruik neer op een kostendaling van ongeveer 130 euro per jaar.

De tarieven van aangeboden contracten liggen op dit moment fors lager dan aan het begin van het jaar. Ten opzichte van de piek in februari zijn de tarieven nu 14 procent lager voor langlopende vaste contracten, 8 procent voor eenjaarscontracten en 7 procent voor variabele contracten. Ook dynamische contracten zijn relatief goedkoop, omdat prijsdalingen op de groothandelsmarkt hier nog sneller worden doorgegeven dan bij vaste en variabele contracten, aldus de ACM.

De gasprijs bevindt zich op het laagste niveau in lange tijd, dankzij de stabiele en ruime aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en het zachte weer. Voor stroom geldt volgens de ACM een vergelijkbaar beeld.