Celstraffen van 18 jaar geëist voor fatale schietpartij Purmerend

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen van achttien jaar geëist tegen Tayron Delgado M. (20) uit Amsterdam en Marouane van E. (21) uit Purmerend voor het doodschieten van de 19-jarige Even Henok uit Purmerend op 12 februari vorig jaar. Twee rivaliserende groepen spraken die avond af bij het station in Purmerend voor een gevecht. Een 19-jarige man uit Medemblik raakte daarbij ernstig gewond. Hij werd gestoken en raakte gewond door een kogel.

Een beveiligingscamera verderop registreerde het geluid van vier schoten en in de omgeving zijn ook vier hulzen gevonden. Op twee daarvan zat DNA van een 17-jarige Amsterdammer. Hij heeft volgens het OM de man uit Medemblik gestoken met een mes. Zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is.

Volgens het OM heeft Van E. de eerste twee schoten gelost. Mogelijk heeft M. daarna het wapen overgenomen. Het is niet vast te stellen wie het dodelijke schot heeft gelost.

De rechtbank doet op 19 december uitspraak.