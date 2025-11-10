PARIJS (ANP) - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy komt vrij in afwachting van het hoger beroep in een zaak over campagnefinanciering. Een rechtbank heeft dat maandag besloten, meldt de Franse zender BFMTV. Sarkozy zit sinds 21 oktober een straf van vijf jaar uit voor criminele samenzwering.

Er gelden wel voorwaarden voor Sarkozy's vrijlating. De 70-jarige politicus wordt onder toezicht geplaatst en mag het land niet verlaten, aldus BFMTV. De zender meldt ook dat het voormalige staatshoofd maandag vrijkomt.

Een rechtbank bepaalde in september dat Sarkozy de cel in moest, zelfs als hij in beroep zou gaan, vanwege de "uitzonderlijke ernst" van de veroordeling. Sarkozy en zijn medewerkers hebben volgens de rechtbank geprobeerd geld van de Libische dictator Muammar Kaddafi te krijgen voor de verkiezingscampagne in 2007. De rechtbank zei ook dat er geen direct bewijs is voor Libische financiering.

Sarkozy ontkent schuld en is in hoger beroep gegaan. Het nieuwe proces begint in maart. Sarkozy was tussen 2007 en 2012 president van Frankrijk en kampt sindsdien met juridische problemen. Hij is nog altijd een invloedrijk politiek figuur en onderhoudt warme banden met het huidige staatshoofd Emmanuel Macron.