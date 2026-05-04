CENTCOM ondersteunt Project Freedom in Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De troepen van het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) zullen vanaf maandag steun verlenen aan Project Freedom om de vrijheid van scheepvaart voor de commerciële scheepvaart door de Straat van Hormuz te herstellen. Dat schrijft het CENTCOM op X.

"De missie, in opdracht van de president, zal koopvaardijschepen ondersteunen die vrij door deze essentiële internationale handelsroute willen varen. Een kwart van de wereldwijde oliehandel over zee en aanzienlijke hoeveelheden brandstof en meststoffen worden via de straat vervoerd", aldus CENTCOM.

"Onze steun voor deze defensieve missie is essentieel voor de regionale veiligheid en de wereldeconomie, aangezien we ook de zeeblokkade handhaven", aldus admiraal Brad Cooper, commandant van CENTCOM.

De militaire steun van de VS aan Project Freedom omvat geleide-raketvernietigers, meer dan honderd vliegtuigen op land en zee, onbemande platforms en 15.000 militairen, zo staat in het bericht op X.