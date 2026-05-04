Merz: Trump wil heel Europa aanpakken met invoerheffingen

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat de door de Amerikaanse president Donald Trump geplande hogere invoerheffingen op auto's uit de EU gericht zijn op de Europese Unie als geheel en niet specifiek op Duitsland. "Hij wil heel Europa aanpakken", zei Merz zondag tegen de Duitse omroep ARD.

Merz voegde eraan toe dat Trump "terecht enigszins teleurgesteld was" dat er geen akkoord was bereikt over de invoerheffingen tussen de VS en de EU in augustus 2025.

Merz zei dat Trump ongeduldig werd omdat er aan Europese zijde steeds nieuwe voorwaarden werden gesteld: "De Amerikanen zijn er klaar voor en de Europeanen niet. Daarom hoop ik dat we zo snel mogelijk tot een akkoord kunnen komen."

In augustus 2025 kwamen Trump en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een kader overeen waarin de tarieven werden beperkt tot 15 procent op de meeste EU-goederen die in de VS worden geïmporteerd, waaronder auto's en auto-onderdelen.

Trump zei vrijdag dat hij van plan is de tarieven op de uit de EU geïmporteerde auto's en vrachtwagens te verhogen tot 25 procent, omdat de EU zich niet aan het overeengekomen handelskader zou houden.