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Charles gaat als eerste vorst belastingaangifte openbaar maken

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 5:02
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LONDEN (ANP/AFP) - Koning Charles III gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken in een poging de transparantie van het koningshuis te verbeteren, maakte Buckingham Palace bekend. De koninklijke financiën liggen onder een steeds groter maatschappelijk vergrootglas.
"De beslissing om dit als vorst te doen, kwam op uitdrukkelijke wens van de koning zelf, als onderdeel van de aanpassingen die sinds zijn troonsbestijging zijn doorgevoerd", aldus een woordvoerder.
Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze al decennialang op vrijwillige basis enkele belastingen. Het is dan ook niet verplicht om hun aangifte openbaar te maken, maar de recente schandalen rondom de in opspraak geraakte prins Andrew hebben de financiën van het koningshuis in de schijnwerpers gezet.
De belastinggegevens van Charles worden donderdag gedeeld als onderdeel van de jaarlijkse koninklijke financiële jaarrekening, meldt de BBC.
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